Надежда Мейхер рассказала, как назвала дочь

Экс-солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер недавно стала мамой во второй раз.

Надежда Мейхер родила дочь от гражданского мужа Михаила Уржумцева. Сначала певица не хотела разглашать имени девочки. Но в одном из недавних интервью звезда призналась, что малышку назвали Анной.

"Про рождение Анечки бульварная пресса написала за две недели до того, как это произошло. Сижу дома, а друзья звонят один за другим: "Надя, поздравляем с дочерью!" Зачем такие вещи сочинять, непонятно. Слежка папарацци страшно нервировала, мне и в голову не приходило, что могу стать объектом такого пристального внимания, я ведь не Анжелина Джоли. Фотографы дежурили у подъезда, бесконечно звонили — и по телефону, и даже в дверь: лишний раз не выйти! Эта беременность оказалась для меня непростой. Особенно в самом начале", — призналась Мейхер