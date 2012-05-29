Жана Бадоева покидает реалити-шоу Орел &Решка

Детище, которому Жанна Бадоева посвятила два года своей творческой жизни, в четвертом сезоне будет выходить уже с новыми ведущими. Свой уход Жанна считает абсолютно взвешенным решением и от всего сердца благодарит продюсеров, режиссеров и всю команду, которая трудилась над этим проектом.



"Я не работали, а жила Орлом&Решкой все эти годы. Жертвовала своей семьей, детьми, почти девять месяцев в году проводила в путешествиях. В какой-то момент программа стала смыслом всей моей жизни", – призналась Жанна.



Чтобы угодить телезрителям, чего только не делала Бадоева за время программы: прыгала с парашюта, пила кровь змеи, спускалась с обрыва. Чтобы не умереть с голоду в далеких странах, ее единственной едой были только жуки и тараканы. "Мы испытывали такой адреналин на съемках, что даже не замечали, как часто рисковали собственной жизнью ради хорошего кадра. Но, так происходит, что рано или поздно наступает момент, когда самому проекту и его ведущим нужно развиваться, поэтому мне просто стало тесно в рамках этой, пусть и любимой мною программы, я решила идти дальше".

Прощаться с телевидением Жанна не собирается и считает, что настоящая телевизионная карьера у нее еще впереди. "В самое ближайшее время вы обязательно увидите меня в новых телевизионных проектах, один из которых, авторский, возможно, тоже будет связан с путешествиями", –интригует Бадоева.