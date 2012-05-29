Журналисты ищут отца будущего ребенка Ваенги

Первые слухи о беременности Елены Ваенги поползли после выступления в Германии, где любительница корсетов облачилась в свободное черное платье, призванное скрыть изменившиеся формы. Возможность подтвердить предположения представилась нам в Петербурге, на высадке растений в одном из центральных парков. Теперь каждый желающий может взглянуть на солидный уже животик Елены. А нам остается лишь разобраться кто он - будущий отец ее ребенка?

На протяжении долгих лет рядом с певицей находился её муж и по совместительству продюсер Ивае Матвиенко, но в начале этого года Ваенга объявила о том, что пара рассталась. Правда по нашим данным Иван бросил Елену еще год назад. И хотя певица говорит, что смогла сохранить с бывшим супругом хорошие отношения и даже, блеснув остроумием подарила ему на День рождения продуктовый набор из сушек, конфет, макарон и чая сути дела это не меняет. Врят ли Иван мог стать отцом ребенка.

После объявления о разводе в прессе все чаще стал упоминаться “крепкий солидный молодой человек”, постоянно сопровождающий Елену на гастролях и контролирующий все ее телодвижения. Действительно, он есть и на нашей свежей эксклюзивной съемке, тенью идущий чуть позади Ваенги. Возможно, это один из ее коллег? История шоу-бизнеса знает немало примеров, когда коллега артистки становился отцом ее спутником жизни, взять хотя бы Ларису Долину или певицу МакSим. Но в данном случае, как мы ни следили, заметить особую близость между работодателем и сотрудником не удалось. Мужчина никак не проявлял возможных нежных чувств к артистке, и был предельно сдержан. Впрочем, так тоже бывает.

Третьим кандидатом на звание «отца» можно смело поставить школьного друга Ваенги Михаила Блинова. Отношения с Михаилом не прекращались даже в пору замужества певицы. С ним Елена выезжала и на пикники, и на отдых за границу. А когда в прессе появились фотографии Блинова и Ваенги, Матвиенко якобы спокойно на это отреагировал и заявил, что это “водитель маршрутки Миша Блинов, друг Леночки”.