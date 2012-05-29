Любовница Владимира Преснякова дала откровенное интервью!

Лика Стар решила вспомнить свою бурную молодость.... В 90-е г.г. Лика Стар была очень популярна! В репертуаре девушки было всего три песни, а на ее концерты ломились сотни тысяч поклонников. К слову, вполне обычная ситуация для того времени. Алла Пугачева пригрела Лику «на груди», собственно, как и многих других исполнителей. Однако вскоре «любовь» с Примадонной закончилась....

Дело в том, что Лика закрутила роман с Владимиром Пресняковым, который в тот момент был в отношениях с Кристиной Орбакайте. Лике закрыли дорогу на сцену, конечно, без Примадонны здесь не обошлось. Стар какое-то время пыталась сопротивляться, но вскоре уехала за границу, оставив карьеру певицы в 90-х г.г.