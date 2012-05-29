Продюсер певца Димы Билана Яне Рудковской никак не удавалось забеременеть, хотя они с супругом Евгением Плющенко мечтали о малыше.

И вот в своем Твиттере Андрей Малахов раскрыл главную тайну своей подруги Яны Рудковской: «Яна Рудковская на 9 неделе беременности!», - коротко, но емко написал Андрей Малахов.



Слухи о беременности Рудковской ходили давно, но Яна отказывалась говорить о своей личной жизни: «Я не хочу говорить о своей личной жизни. Мою жизнь и так слишком много обсуждали в прошлом, теперь я хочу спокойствия», - говорила Яна журналистам.