Джастин Тимберлейк и Джессика Бил отпраздновали помолвку

Джастин и Джессика объявили о своей помолвке еще в декабре минувшего года, но вот праздновать это событие почему-то не торопились.

Видимо, долго готовились, что отпраздновали это событие лишь в конце мая - в минувшие выходные.

Местом для празднования и приема гостей был личный особняк стилиста Джессики и партнера по дизайнерскому бизнесу Джастина Эсти Стенли, пишет total.kz В этот день счастливую пару поздравили более ста приглашенных друзей, в числе которых были Эми Адамс, Эллен ДеДженерес, Дита фон Тиз и многие другие небезызвестные личности.