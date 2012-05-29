«Бурановские бабушки» шокировали своими гонорарами

После своего участия в конкурсе «Евровидение» «Бурановские бабушки» стали знамениты на всю Европу, а может и на весь мир. Однако звездами они себя по-прежнему не чувствуют, да и гонорары у них все еще не звездные.

Валентина Пятченко призналась, сколько им платят за концерт. Оказывается «бабушки» получают по 1000 рублей (около 33 долларов) и еще 100 рублей (3 доллара) суточных.

«Бабушки» не в обиде, это пусть и небольшая, но прибавка к пенсии.

Руководитель коллектива Ольга Туктарева смогла на отборочном туре «Евровидения» «выбить» для бабушек по 500 рублей суточных.

Правда Валентина Пятченко с сожалением сказала, что денег катастрофически не хватает: «Хочу купить куртку. Но никак не могу отложить нужную сумму. Может, после следующей пенсии получится», - говорит женщина.

Сейчас коллектив очень популярен, так что возможно в скором времени и гонорары «бабушек» станут пусть не космическими, но хотя бы более-менее приличными.