Гайтана: "Я не знала ни русского, ни украинского"

Отец Гайтаны, Клавер Ессами, родом из Конго, а потому она начала разговаривать на смеси языка лингала и французского. Затем вместе с матерью Гайтана вернулась на Украину в 1985 году, где освоила русский и украинский языки.

- Когда мы вернулись в Украину, я не знала ни русского, ни украинского языка, но в садике мне это совсем не мешало. В детском саду самой главной проблемой была еда. Ох, как я не любила кушать!

- В детстве я была ужасной непоседой, и у меня всегда были проблемы с дисциплиной. Справиться с моей бурной натурой было нелегко, и мама старалась мою энергию направить в спорт. Я ходила на плавание, на фигурное катание, на танцы. А в шесть лет открыла для себя настольный теннис, и позже стала кандидатом в мастера спорта.

- Из-за того что в школе сначала я была спортсменкой, а потом певицей, я не всегда успевала по учебе. Особенно хромали точные науки, поэтому у меня всегда был репетитор по алгебре, геометрии, физике и химии. А потом я поступила в экономический лицей, мама мечтала, что после его окончания я серьезно буду изучать менеджмент. Но... к тому времени в мою жизнь пришла вера, и я поступила в Библейский колледж. Пела в хоре и была уверена, что буду евангелистом и изменю мир к лучшему.

Спустя полтора года у Гайтаны состоялась судьбоносная встреча, после которой певица собрала свой первый коллектив и начала выступать…