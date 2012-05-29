Потапа и Настю наградили медалью

После выступления на концерте в честь Дня Киева мэр столицы Александр Попов вручил Потапу и Насте именные медали "1530 лет Киеву" как "коренным киевлянам, настоящим народным артистам города-героя Киева и всей Украины".

"Для нас это огромная честь, – говорит Потап. – Мы искренне любим наш родной город, считаем его самым лучшим в мире, поэтому безумно рады получить почетные медали. Осталось только официально подтвердить звание Народных артистов!"



Напомним, что совсем скоро состоится премьера нового клипа Потапа и Насти на песню Прилелето, съемки которого проходили в Лос-Анджелесе.