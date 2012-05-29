Внука Пугачёвой выжили из страны из-за знаменитой бабушки

Сыну Кристины Орбакайте Никите исполнился 21 год. Сейчас молодой человек живет и учится в США и, по законам этой страны, теперь он стал совершеннолетним. Парню наконец-то можно употреблять спиртное, жениться, заводить детей. Правда, несмотря на наличие подруги Аиды, создавать семью Никита не собирается.

– Ну, жениться Никитон пока не планирует, – рассказала «Собеседнику» бабушка по линии отца Никиты Елена Преснякова. – Хотя, как вы знаете, у него есть Аида. Хорошая девушка, внук нас с ней познакомил. Она очень… раскрепощенная – во время первой же встречи бросилась обниматься со мной, потом с Петровичем. «Мне Никита столько о вас рассказывал, что я вас, бабушка, дедушка, уже так люблю!» – кричала Аида. Правда, обзаводиться потомством внук пока не планирует, решил делать карьеру.

Кстати, Елена объяснила, почему Никита решил «с концами» переселиться в США. Оказывается, в России его «достали» поклонники знаменитой бабушки, а также ее недоброжелатели. Доходит до того, что парень не может спокойно гулять по улице. Особенно раздражают желающие узнать подробности интимной жизни артистки.



– Почему Никита решил стать не певцом, а режиссером, ответ простой, – рассказал изданию друг Владимира Преснякова-младшего, отца Никиты, режиссер Игорь Коробейников. – Кино обожает Кристина.



Пока она была беременна Никитой, пересмотрела сотни, если не тысячи картин – и классики, и новинок мирового кинематографа. Еще в далекие 80-е, когда хорошие фильмы в России были дефицитом, она умудрялась через каких-то знакомых мамы доставать новинки мирового кинематографа. Притом что Кристи выглядит довольно спокойным и мирным человеком, она любила боевики, «стрелялки».

Как сообщается, на день рождения Никита Пресняков получил диски с фильмами, книги и снаряжение для экстремальных видов спорта, которыми увлекается парень.

