Кривошапко напал на журналиста

Во время вечеринки, приуроченной к открытию пляжного сезона в Киеве, Александр Кривошапко на глазах у всех толкнул журналиста телешоу «Пираний» Филиппа Чурчхеладзе в бассейн.

За три месяца эфиров программа «Пираньи» всколыхнула море шоу-бизнеса. Кто-то из звездных героев сюжетов уже полюбил «пираний», кто-то их ненавидит, а кто-то даже угрожает расправой.

Первым, кто решился на конкретный шаг, стал скандально-известный своими запутанными отношениями с Татьяной Денисовой, певец Александр Кривошапко. В разгар мероприятия он толкнул журналиста программы в бассейн.