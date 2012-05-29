Актриса Марина Александрова скоро родит сына

Марина Александрова перестала скрываться от журналистов и появилась на одной из благотворительных акций в помощь детям в компании другой актрисы Елизаветы Боярской. Обе артистки обрядились в поварские халаты и колпаки и собственноручно приготовили для ребятишек разные вкусности. Светские хроникеры тут же отметили сильно округлившийся живот Марины Александровой, минимум косметики и тот факт, что актриса несколько прибавила в весе.

Сама Александрова была чрезвычайно мила и охотно шла на общение с журналистами. "Я поняла, что главное счастье в жизни – это семья. Чуть больше месяца назад я ушла в декрет, так что теперь у меня появилось свободное время, которое уделяю себе и близким. Стараюсь много гулять на свежем воздухе и отдыхать. Вообще, когда женщина готовится стать матерью, у нее сильно меняется круг общения: начинаешь больше видеться с беременными подругами или теми, у которых уже есть дети", – цитирует Александрову журнал HELLO!.

Однако, несмотря на откровенность, Марина так и не сообщила самого главного: какого пола ребенок и когда именно он появится на свет. Немного порадовала светских хроникеров мать Александровой Ирина Анатольевна. Она заявила: "Когда внук родится, нянчить его буду я".

Напомним, слухи, что Марина Александрова ждет ребенка, появились еще в октябре прошлого года. Однако сама актриса никак не комментировала их. Об отце предполагаемого малыша вообще ничего не было известно. Лишь в конце декабря Александрова вышла в свет со своим возлюбленным. Им оказался главный режиссер Первого канала Андрей Болтенко. Собственно, именно ему газетчики и приписывают