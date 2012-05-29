«І прийде кохання»: Серия неожиданных поворотов

«Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах!» Сегодня этот постулат героини романтического сериала «І прийде кохання» прочувствуют по полной, ведь Ее величество Судьба приготовила каждой неожиданные сюрпризы и просто заставляет делать выбор.

Не успела Шоптенко разобраться в своих отношениях с Димой Дикусаром, как на горизонте возник мужчина из прошлого Алены, и он зовет ее с собой в Москву. Этот мужчина – известный режиссер-постановщик Егор Дружинин. А его предложение заставит Алену переосмыслить все то, к чему она давно шла.

Лидия Таран в огромном букете хризантем, который ей доставит курьер, найдет записку и билет на самолет. Что ждет Лиду: романтическое путешествие или путь в никуда?

Кавалер Елены Дуниной заставит серьезную бизнес-вумен, всегда ставившую карьеру на первое место, задуматься: а смогла бы она прожить жизнь с таким человеком, как Антон?

Свидание Яны Клочкова заинтриговало остальных участниц. Еще бы – если мужчина дарит тебе во время романтического ужина бархатную квадратную коробочку, впору начинать листать свадебный журнал. Но что-то кольца на пальце Яны не видно…

А Евгения Власова решила показать характер и отомстить Сергею за те смотрины, которые он устроил ей на прошлом свидании, пригласив на ужин своих друзей. «Они просто закидали меня вопросами! – вспоминает Женя. – А Сергей при этом почти все время молчал… Ну ничего, на этот раз я устрою свидание по своим правилам и приведу своих подружек. Да таких, которые умеют поставить мужчину в тупик! Посмотрим, как он справится с ними».

Забегая вперед, отметим, что некоторыми вопросами подружек Власовой Сергей был шокирован. А его поведение заставило призадуматься саму Женю.