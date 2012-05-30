У Кобзона есть внебрачная дочь, а он ее не признает!

З0 лет назад перед мужским обаянием Иосифа Кобзона не могла устоять ни одна советская женщина. Балерина Галина Гуреева не стала исключением. В своем интервью она рассказала, что в молодости у нее был бурный роман с певцом, который закончился рождением дочери.

Иосиф и Галина познакомились на гастролях. Балерина вспоминает, что Кобзон первый «запал» на нее. Воздыхатель приходил смотреть, как она тренируется, и однажды она и не устояла...

Гуреева рассказывает, что Кобзон был очень рад тому, что она беременна, сказал «Рожай», но дочь признавать не стал. Поэтому Галина уже 30 лет добивается от артиста признания отцовства, но безуспешно. Она даже обращалась в суд, но балерине отказали в иске.

Сейчас дочь Галины и Иосифа Кобзона, которую зовут Виктория, собирается обратиться в Страсбург. По просьбе сотрудников канала НТВ, Гуреева-старшая в очередной раз позвонила Кобзону, однако трубку сняла его супруга Нелли. Не церемонясь, жена артиста заявила, что никто тогда от нее не скрывал, что Кобзон женат. Да и сам певец ничего не обещал... Словом, вся ответственность за рождение ребенка целиком и полностью ложится на Галину.

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