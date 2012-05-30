Бурановской бабушке отрезало руку пилой

Звездами Евровидения 2012 непременно стали Бурановские бабушки. Пожилые леди, как настоящие суперзвезды, во время конкурса обитали в резиденции на берегу Каспийского моря, где все было сделано для их удобства и комфорта. Ведь не молодые года берут свое, а ежедневные выступления, вспышки фотоаппаратов, съемки и репетиции – настоящее испытание.

Но тяжелее всех, как оказалось, было 74-летней Валентине Семеновне Пятченко, ведь звезда из села Бураново выступала без правой руки.

"Руку пришлось ампутировать, – рассказала Валентина Семеновна страшную историю о том, что ей пришлось пережить десять лет назад. – Тогда ко мне в деревню собрались погостить дети. Решила к их приезду крыльцо отремонтировать. Взяла пилу, наклонилась. Зажужжала она – и раз, зацепилась за кофту! Кофта на пилу намоталась, а с ней и рука... Я и понять ничего не успела".Звездами Евровидения 2012 непременно стали Бурановские бабушки. Пожилые леди, как настоящие суперзвезды, во время конкурса обитали в резиденции на берегу Каспийского моря, где все было сделано для их удобства и комфорта. Ведь не молодые года берут свое, а ежедневные выступления, вспышки фотоаппаратов, съемки и репетиции – настоящее испытание.

Несмотря на трагедию, которая приключилась с бабушкой из Бураново, она рассказывает об этом с улыбкой, а когда она выступала на сцене, никто и не заметил неестественность ее руки.