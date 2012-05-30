65-летний Бари Алибасов женится на 25-летней блондинке

Продюсер Бари Алибасов в шестой раз намерен связать себя узами брака. На этот раз в жены 65-летний Бари возьмет 25-летнюю Лилиану Максимову. Девушка долгое время работала помощницей Бари, помогала восстанавливать утраченное при пожаре, после которого они и сблизились.

К 65-годам Бари стал более сентиментальным и сговорчивым, уже согласился на кольца и банкет на 50 человек. На пяти предыдущих свадьбах продюсера колец не было, так как Бари. Лилиана и Бари планируют отпраздновать свадьбу в Москве в кругу самых близких, а брачную ночь провести в отремонтированной квартире.

<a href="http://www.segodnya.ua/news/14385204.html">Источник</a>