Дочь Высоцкой и Кончаловского хочет одеваться от кутюр

Актрисе, телеведущей и супруге знаменитого режиссера Андрея Кончаловского Юлии Высоцкой не хватает общения с детьми. Дело в том, чада звездных супругов учатся в английском лицее.

Актриса понимает, что в Лондоне ее детям жить значительно лучше. У них там есть друзья, различные секции и кружки. Кроме того, дети спокойно разгуливают по улицам города, что просто немыслимо в Москве. Кстати, живут Маня и Петя в столице Великобритании под присмотром опытной няни.

Однако жизнь вдалеке от родителей начинает негативно сказываться на характере детей Кончаловского и Высоцкой. Особенно огорчает Юлию дочка, которая раньше во всем слушалась маму. Однако теперь, когда она учится во французской школе в Англии, мама для Мани больше не авторитет. На девочку сильно влияют одноклассники. Прежде всего это выражается в одежде.

Теперь Мане не нужны наряды от кутюр – дочка Высоцкой просто в восторге от малиновых чулок с зелеными ботинками и длинных свитеров с дырками и вытянутыми руками. А вот с сыном таких проблем у Юлии нет. Петя просто одевается, «как папа», и не слушает советов друзей.

Впрочем, Высоцкая надеется, что во время совместного отдыха в собственном доме в Италии, который начнется в июле, она сможет вновь стать для своей Мани авторитетом, в том числе и в области моды.