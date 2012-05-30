Самая красивая женщина 2012 года по версии мужского журнала Maxim, израильская супермодель Бар Рaфаэли не прочь выйти замуж за Джастина Бибера.

Топ-модель пошутила, что если бы она выбирала подходящую кандидатуру на роль своего мужа из современных звезд шоу бизнеса, то несомненно остановилась бы на любимце подростков, Джастине Бибере.

Кроме этого, по словам знойной красотки, ей очень нравится Том Круз, особенно в его ранних фильмах. "Я люблю Тома Круза, он классный парень", - сказала модель. Но так как он в настоящее время женат на Кэти Холмс, 26-летняя модель переместила свой взгляд на молодое поколение. Бар, которая не имела серьезных отношений с момента разрыва с Леонардо Ди Каприо в мае 2011 года, недавно призналась, что мужчины не флиртуют с ней, хотя она и является одной из самых красивых женщин в мире.