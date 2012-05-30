С 1 по 3 июня под Киевом пройдет фестиваль S.O.A.P-2012

С 1 по 3 июня на Жуковом острове под Киевом пройдет фестиваль некоммерческой летней музыки под открытым небом – S.O.A.P-2012. Аббревиатура названия фестиваля, посвященного встрече лета, расшифровывается как Summer Open Air Party. Он пройдет уже в четвертый раз и соберет украинские коллективы, исполняющие музыку в стиле регги, фанк и ска-панк. Именно такая музыка у многих ассоциируется с летом.

В рамках фестиваля выступят группы: РИБАЖИР (Reggae/Jungle-Rock),НАЙТА (Acoustic/Pop-rock), BEATSYSTEMS B2B QUBE UUNITE (InstrumentalHip-hop), САЛЬТОНАЗАД (Reggae/Hip-hop), МС.ШВОНДЕРЪ (Party Rock),КОКОСЫ (Punk/Ska-Punk), WIDEN (NuMetal/Alternative), ARTEK (Nu Rave/Synth-Wave),ASK (UK Garage/DnB), TONY TEKK (UK Garage), PIONER (Nu Rave/Fidget House/Dubstep), COPAQ (Soulful/Liquid Funk/Bass), EVIL HERO (Nu Rave/Electro-Rock/French Electro) и специальные гости из Харькова.

Целью организаторов фестиваля является продвижение украинских команд, исполняющих некоммерческую музыку и продолжение традиций крупнейших мировых фестивалей – Woodstock, Sziget, Rock Am Ring. Впоследствии организаторы обещают сделать фестиваль международным. В этом году гостей фестиваля ждут выступления 14-ти коллективов на дневной и ночной сценах, огненное представление, drumm-шоу, просмотр комедийных фильмов под звездным небом, Bass DJ`s программа, увлекательные игры и конкурсы.

На протяжении всех трех дней для гостей S.O.A.P-2012 будет организован небольшой выездной бар со свежим пивом и горячими хот-догами прямо с костра. Также на территории фестиваля будет функционировать палаточный городок. Палатку, каремат, спальный мешок организаторы предоставляют в аренду.

Для гостей фестиваля будет организован трансфер от м. Выдубичи. Стоимость входного билета на все три дня фестиваля – 50 грн. для парней и 30 грн. для девушек. Вход для именинников, родившихся с 1 по 3 июня и предъявивших подтверждающие документы бесплатный.