Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян стали подружками!

До недавнего времени красотки не допускали даже мысли, чтобы появиться на одном и том же общественном мероприятии. Причины их ссоры так и не стали известны, но несколько последних лет они с удовольствием поливали друг друга грязью, после того, как долгое время были лучшими подругами.

Во время торжественного ужина в Антибе, проходившего в прошлый четверг, красотки появились вместе. Их близкие отношения были мгновенно замечены окружающими, тем более, что на протяжении вечеринки Пэрис и Ким постоянно шептались и обнимались. К чему бы это?