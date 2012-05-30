Мать Алескандра Барыкина с трудом выживает

Памятник на могиле Александра Барыкина так и не поставили – его друзьям и родственникам это не нужно. А мать знаменитого певца не имеет средств даже на то, чтобы оплатить себе сиделку, не говоря уже о том, чтобы привести в порядок могилу сына.

Ей больно осознавать, что среди почитателей творчества ее сына до сих пор не нашлось тех, кто помог бы Барыкину достойно почивать на том свете. По словам организаторов, концерт памяти композитора в Крокус Сити Холле, который проходил несколько месяцев назад, даже не окупился.

Сейчас мать покойного живет только на пенсию, которой едва хватает на оплату коммунальные услуги и пропитание. Помогает матери Барыкина его старый друг, певец Александр Серов. Недавно благодаря его хлопотам Александра Георгиевна поправляла здоровье в военном госпитале. "Я хочу получать авторские гонорары сына", – говорит старушка. Но для этого сначала нужно обратиться к юристу, а его услуги оплатить она тоже не может. Мама Александра Барыкина боится, что вскоре ей придется уйти в дом престарелых. Если никто ей не поможет, то женщина собирается обратиться к Владимиру Путину (президент РФ).