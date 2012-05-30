Иван Дорн презентовал дебютный альбом

Иван Дорн презентовал свой дебютный альбом «CO'N'DORN». В названии альбома, которое может изначально показаться провокационным, артист зашифровал фразу «Команда и Дорн», подчеркивая тем самым, что, кроме него, над материалом работали музыканты из Дорна Банды – музыкальный продюсер Роман Bestseller, Dj Pahatam и Dj Лимонадный Джо. Альбом «CO'N'DORN» состоит из двух дисков – Черновика и Беловика. Черновик – это веселый фан от Дорна Банды, передающий всю атмосферу работы над альбомом в студии, случайные записи разговоров, демо-версии уже популярных песен. Второй диск из альбома – Беловик, содержит сведенные песни, готовые к прослушиванию, под которые его создатели рекомендуют отдыхать и веселиться в клубах, на открытых вечеринках и home-party.

Альбом «CO'N'DORN» - это музыкальный эксперимент на тему фанка, нео-диско, рэпа и хауса. Он включает 14 песен, 2 ремикса на песню «Стыцамэн», а также скрытый трек в исполнении музыкального продюсера альбома — Романа Bestseller'a. По словам музыкантов, при создании альбома они вдохновлялись очень разной музыкой – от Nightcrawlers до NERD, именно поэтому альбом получился столь разноплановым.