Максим Чмерковский объяснил, почему не женился на Саше

Герой первого сезона шоу "Холостяк" Максим Чмерковский вернулся в Украину, чтобы познакомиться с Френсисом Метью и рассказать об изменениях в своей жизни.

Как ни странно, на съемках пост-шоу "Холостяк-2" Макс выглядел уставшим, отягощенным постоянными сплетнями, упреками и привселюдными распинаниями. На ставшие традиционными вопросы: "Почему не выбрал Яну? А если выбрал Сашу, почему не женился?", Чмерковский отвечал, что "не знает", "так вышло", "сначала думал головой, потом решил думать сердцем".

В общем, Чмерковский рассказал, что до участия в проекте собирался жениться, и именно "Холостяк" помог ему осознать многие вещи. Первый холостяк не спешит жениться, чтобы не сделать роковую ошибку. Максим достаточно откровенно поделился мыслями о том, что не хочет "вляпаться" и выбрать не ту девушку: "Когда я все-таки женюсь, то никогда не разведусь. Чтобы моим детям не пришлось такое пережить".

На съемках Макс, уж в который раз, повторил, что на нем лежала огромная ответственность перед съемочной группой, телезрителями, и ему было крайне сложно: "Я хотел все закончить еще на первой встрече с девушками. Когда они всем составом выстроились, я подошел к Ване Городецкому и сказал: "Я тебя не знаю, но давай бежать отсюда вместе". Моим друзьям кажется, что это классно, когда вокруг столько красивых девушек и можно выбирать. А я им привожу простой пример: "Вы представьте, что перед вами 25 красавиц, а роз всего 15. И вы должны выбрать: вот ты, ты, ты, э-э-э, не ты, ты, и не ты тоже..."