Ева Бушмина покидает ВИА Гру

Самой молодой участнице популярного трио "ВИА Гра" Еве Бушминой ради нового проекта "Фабрика Звезд: Россия vs Украина" предстоит пожертвовать группой и пропустить несколько гастрольных концертов.

Спустя два года работы в составе коллектива экс-фабрикантке украинской версии телепроекта "Фабрика звезд" наконец-то поступило предложение петь сольно.

Однако выступать в качестве самостоятельного артиста Ева будет всего пару недель. Такую возможность ей предоставили организаторы музыкального реалити-шоу. Но и этому юная исполнительница была очень рада. -Я в восторге! – поделилась 23-летняя Ева Бушмина. – В очередной раз мне удастся проявить себя как самостоятельного исполнителя и показать свои профессиональные навыки.

Несмотря на то, что сейчас перспективная артистка живет в России, на вновь зародившемся проекте Ева будет представлять Украину. Ведь всю свою сознательную жизнь исполнительница провела в Киеве. Вот и теперь Еве выпал шанс поучаствовать в российской версии "Фабрики звезд”, где ее конкурентами выступят Виктория Дайнеко, Влад Соколовский, Полина Гагарина, Доминик Джокер и Дмитрий Колдун.