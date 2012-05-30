Брат Чмерковского хочет стать 3-м холостяком

Валентин Чмерковский, младший брат Максима Чмерковского, не против принять участие в 3-м сезоне "Холостяка". Об этом он рассказал на съемках пост-шоу.

Максим и Валентин Чмерковские пришли в студию канала СТБ, чтобы принять участие в съемках последнего пост-шоу "Холостяк", которое выйдет в этот четверг. Максим рассказал, что произошло в его жизни за последний год, а также дал советы второму Холостяку Френсису Мэтью.

Вместе с ним на съемочной площадке традиционно был младший брат Валентин. "Если мне не придется говорить на русском языке, я готов стать героем третьего сезона! Только ради Ксюши (Ксения Бугримова. – руководитель проекта "Холостяк")", - заявил парень в ответ на вопрос ведущего Григория Решетника о возможности его участия в шоу. "Ну и глупый! - мгновенно отреагировал его брат Максим. - Я сделаю все, чтобы тебя отговорить!"

Но, похоже, Валентина не слишком испугали предостережения брата. Тем более, он с явным интересом рассматривал украинских девушек. Особенно, участницу второго сезона - Зою. А вот сниматься в проекте "Холостячка", если таковой будет в Украине, и бороться за одну девушку среди 25 парней - Валик почему-то не готов...