Рэпер Тимати попал в больницу

Популярный рэпер Тимур Юнусов попал в одну из клиник столицы. Выполняя трюк без страховки, артист получил травму спины. На съемках видео на новую дуэтную песню хип-хоп-исполнителя и Григория Лепса Тимати по сценарию пришлось парить подвешенным на тросе под потолком.

Тимур Юнусов решил выполнять все трюки без помощи каскадера. Во время съемок одного из дублей певец случайно сорвался с 4-метровой высоты.

- Все произошло как в кино. Упал, очнулся - гипс, - рассказал Life Showbiz 28-летний звездный пациент. - Это несчастный случай, ведь обычно на подвязках я летаю сам, и раньше проблем не возникало. Меня спасло то, что успел сгруппироваться. Когда стало ясно, что простым ушибом дело не обошлось, на съемочную площадку вызвали скорую.