Линдси Лохан задолжала студии загара $41 тыс.

Эпатажные выходки Линдси Лохан каждый раз заставляют вновь обратить свое внимание на скандальную звезду. Недавно Линдси вновь отличилась. На этот раз стало известно, что актриса задолжала $41 тысяч салону загара Tanning Vegas, который находится в штате Невада. Бренд срочно требует от знаменитости погасить задолженность за услуги, которые они оказывали ей с 2007 по 2009 года. Линдси стоит всерьез задуматься о том, чтобы не допустить скандала. Еще 9 месяцев назад судья этого штата обязал девушку вернуть долги.

Менеджмент и адвокаты Tanning Vegas пытаются перевести дело в Калифорнийский суд. Тогда станет возможным получить доступ к активам Лохан, которые можно будет конфисковать и продать в счет уплаты долга. Сама звезда пока что никак не комментирует происходящее.