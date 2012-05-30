Кэти Перри показалась перед журналистами без макияжа

Поп-идол современной молодежи, певица Кэти Перри, появилась перед фотообъективами папарацци без мейк-апа. Репортеры отметили: отсутствие макияжа только украшает певицу!

Кэти Перри неоднократно признавалась представителям СМИ, что панически боится показаться перед фанатами без макияжа. Более того, в тот момент, когда ее муж, уже бывший, Рассел Бренд, опубликовал ее фото без мейк-апа в Сети, в их семье разгорелся настоящий скандал. Оказывается, Кэти страдает от множества комплексов по поводу своей внешности и потому появляется на публике не иначе, как с боевым раскрасом. Однако теперь певица решила показать свое истинное лицо. Папарацци отметили: без макияжа Кэти выглядит очень мило и нежно.

Вполне возможно, что Кэти избавилась от своих комплексов. И помог ей в этом, скорее всего, ее новый бойфренд Роберт Акройд.