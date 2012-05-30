Дмитрий Певцов первый раз поцеловал жену за деньги

Актер Дмитрий Певцов образцовый семьянин, который до сих пор влюблен в свою жену Ольгу Дроздову и просто обожает своих сыновей Даниила и Елисея.

Самым счастливым событием своей жизни актер, музыкант и автогонщик считает встречу с супругой Ольгой Дроздовой, а это произошло 21 год назад - 7 мая 1991 года, сообщает канал ТВ Центр.

Дмитрий даже не скрывает, что завоевать Ольгу ему было очень сложно. Когда он увидел ее в первый раз, то решил, что эта девушка не для него. Но все же он продолжал следить за красавицей и однажды, когда увидел ее на выходе из театра с каким-то молодым человеком, был просто шокирован - рванул от театра, сшибив по дороге пятерых человек.

А затем был их первый поцелуй. Дмитрий признался, что ему просто повезло, что он попал на кинопробы к фильму Исаака Фридберга «Прогулка по эшафоту». Вот там он впервые поцеловал свою будущую жену - это был коммерческий поцелуй, за который Певцову заплатили огромные деньги по тем временам деньги - 7 рублей.