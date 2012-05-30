Андрей Доманский выиграл в игре "Побей ведущего" на 1+1

На телеканале "1+1" состоялась премьера нового развлекательного шоу "Побей ведущего". Ведущим, который принимает вызов и сражается с участниками шоу, стал Андрей Доманский. Модератор "Побей ведущего" - Остап Ступка.

Андрей Доманский победил в премьерном эпизоде. На этот раз он боролся с Дмитрием, силачом из Донецка. Напомним, в каждом эфире "Побей ведущего" на выбор зрителей предлагают троих кандидатов на участие в игре. Кто из трех сразится с Доманским - выбирают зрители в прямом эфире путем смс-голосования

. На первый взгляд, 36-летний силач Дмитрий выглядел значительно сильнее 38-летнего Доманского. Тем не менее, на этот раз ведущий победил. Дмитрию лучше давались конкурсы, где нужно было продемонстрировать "грубую" физическую силу: он первым преодолел трассу с препятствиями на квадроцикле и выиграл конкурс "с ножницами", в котором нужно было на скорость перерезать 50 канатов. Андрей был лучшим в конкурсах, связанных с эрудицией. Кроме того, он оказался метким стрелком - в конкурсе с арбалетом собрал наибольшее количество баллов.