Наташа Королева и Тарзан судятся с прессой

Очередные отечественные знаменитости решили посудиться с газетчиками, которые, по их мнению, влезли в их частную жизнь. На этот раз возмущены Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко.

Пара обратилась с заявлениями в Савеловский суд Москвы. "В суд поступили два исковых заявления – от Натальи Порывай (Королева) и Сергея Глушко (Тарзан). Оба истца просят суд признать, что ответчик "ООО Бауэр СНГ" и компания" нарушил их право на неприкосновенность частной жизни, а также требует признать неправомерным использование без разрешения фотографий истцов", – сообщили представителя суда.

Известно, что холдинг "ООО Бауэр СНГ" и компания" специализируется на выпуске развлекательных журналов и газет. Артистов обидели опубликованные в журнале "Тайны звезд" их личные фотографии. Задетое самолюбие они оценили в четыре миллиона рублей – каждому по два миллиона рублей. По инициативе истцов разбирательство проходит в закрытом режиме.