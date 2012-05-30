Рэпер Канье Уэст откроет парк аттракционов

Канье Уэст проявил интерес к созданию парка аттракционов. Об этом сообщается на сайте Gigwise со ссылкой на интервью, которое рэпер дал журналу GQ.

По словам Уэста, если такой парк когда-нибудь будет создан, он будет напоминать о работах модельера Александра Маккуина и режиссера Тарсема Синха (постановщика фильмов "Клетка", "Запределье", "Война богов: Бессмертные" и "Белоснежка: Месть гномов"). Развлекательная ценность парка будет сравнима с выступлениями Cirque du Soleil и фильмами студии Диснея.

Последней на сегодняшний день сольной студийной работой Канье Уэста является альбом "My Beautiful Dark Twisted Fantasy", вышедший в ноябре 2010 года. В записи материала для диска в качестве гостей приняли участие Jay-Z, Рианна, Ники Минаж и другие исполнители. Альбом сумел подняться до первой строки чарта Billboard 200.