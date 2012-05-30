На шоу "Танцуют все!" поменяют судей

С сегодняшнего дня начинаются кастинги 5-го сезона талант-шоу "Танцуют все!" с обновленным судейским составом. В новом сезоне компанию Владу Яме и Татьяне Денисовой составят Раду Поклитару и Александр Бобик.

Создатели шоу "Танцуют все!" уже заявляли о том, что 5-й сезон самого танцевального проекта страны зрители увидят в обновленном формате. Речь шла не только об использование новых технологий и новых подходов в реализации самого формата, новых правилах и испытаниях, но и об обновленном судейском составе.