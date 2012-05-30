За день в Баку Гайтана потратила $700

Певица Гайтана, которая представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2012", в свободное от репетиций время ела азербайджанскую еду и тратила деньги. По словам певицы, она не пыталась ограничивать себя в еде, потому что много ездила на велосипеде, как и обещала. "Честно говоря, я даже не пытаюсь себе отказывать в удовольствии. Азербайджан - гостеприимная страна, они постоянно угощают вкусностями. Я не думаю, что это было бы хорошей манерой и это было бы плохим знаком - отказываться. Поэтому я ем с большим удовольствием, потому что все готовится с любовью. Но каждый день я езжу на велосипеде по набережной. Поэтому держу себя в форме. Все прекрасно", - заверила Гайтана.

Кроме того, певица призналась, что привезет домой много новых рецептов. "Я очень хочу научиться готовить именно азербайджанскую далму. Очень вкусная. Также мне нравятся их кебабы... Фантастические", - отметила артистка.

На вопрос ведущей о сумме денег, потраченных на участие в "Евровидении", Гайтана ответила, что не знает. "Знаю только, что сегодня я впервые вышла и потратила деньги. Знаю, что это было неожиданно, я разменяла 700 долларов, и за две минуты их уже не было. Я купила буквально чуть-чуть косметики и немного белья. И деньги очень быстро закончились. Но здесь, конечно, надо знать, где делать шопинг, потому что есть места очень дорогие, а есть места, которые надо знать", - рассказала певица.

Напомним, по результатам финала конкурса "Евровидение-2012" Гайтана набрала 65 баллов и заняла 15-ю строчку. Всего в финале участвовало 26 исполнителей.