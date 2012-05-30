Даша Астафьева вновь шокировала домашней фотосессией

Неугомонная Даша Астафьева снова взбудоражила своих поклонников откровенными фотографиями.

В этот раз Даша позировала обнаженной со своей подругой в довольно недвусмысленных позах.

- Делаю приятно одной своей знакомой. Очень даже знакомой... – заинтриговала подписью к фото Астафьева, подкрепив это стишком. - Солнце, море, пантенол, песенки и ласки... Утром чай, лимон и то, что сгущает краски))).

Чем закончилась фотосессия – об этом Астафьева скромно умолчала. Хотя она уже не впервые устраивает эротику с девушками.