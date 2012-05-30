Актриса и телеведущая Яна Поплавская поправилась

На вручении телевизионной награды "ТЭФИ" Яна Поплавская поразила всех своими новыми габаритами.

Собравшиеся отметили, что телеведущая набрала около десяти кило лишнего веса. Яна пришла на мероприятие в коричневом длинном платье с глубоким декольте, которое сильно подчеркивало ее кругленькую фигуру. С макияжем актриса не стала мудрить, остановилась только на светлых коричневых тенях и бледно-розовой помаде, чем заметно выделялась среди толпы раскрашенных красавиц.

Светские сплетницы тут же нашли причину лишнего веса Поплавской. Говорят, что после развода с Сергеем Гинзбургом, с которым Яна прожила 25 лет в браке, телеведущая совсем махнула рукой на свою внешность.