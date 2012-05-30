Борис Моисеев стал пастором

Борис Моисеев уже дитя порока, а пастор - так называется его новый альбом. Это первые песни, которые эпатажный певец презентовал после перенесенного им инсульта. Корреспонденты ТСН-Особливе увидели нового Моисеева - без перьев и блесток.

Яркий макияж, откровенные наряды и провокационные песни в прошлом. У "крошки Бори" новый образ - сдержанный и целомудренный. Теперь он пастор, который призывает к любви и миру. Новые песни нового Бори о вечных ценностях, морали и стремлении к лучшему. После инсульта певец месяц лежал в коме, на сцену не выходил 10 месяцев и заново учился ходить и говорить. Сейчас в его окружении говорят - Борис переосмыслил жизнь. Он не хочет ее зря тратить.

Выполняет назначения врачей, соблюдает диету и стал меньше курить. Пастора слушали в камерной атмосфере. Отпев на сцене час, Моисеев сел в авто и уехал, даже не пригубив шампанского за новый альбом. Моисеев бережет силы для новых концертов. В графике звезды выступления расписаны до конца года. Хотя теперь их будет гораздо меньше.