В сети появились первые фото дочки Джессики Симпсон

Дочь Джессики Симпсон Максвелл Дрю стала одной из самых ожидаемых селебрити-детей в истории. И вот состоялся ее глянцевый дебют: девочка появилась на обложке People.

В интервью изданию кантри-дива призналась, что ее жизнь стала радикально другой: "Моя жизнь полностью изменилась. Начиная от того, как я сплю и заканчивая тем, о чем думаю - все стало другим. Все мои мысли занимает теперь Максвелл!"

Молодая мама также отметила, что буквально наглядеться не может на свою дочь, и смотря на их первый совместный снимок, в это верится легко. Кстати, эксклюзивное фото новорожденной обошлось изданию в 800 000 долларов.