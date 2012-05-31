В честь Бурановских бабушек в Удмуртии учредили праздник

Новый праздник будет отмечаться ежегодно 26 мая – в день выступления Бурановских бабушек на Евровидении 2012.

"В знак уважения наших родителей, бабушек и дедушек и в честь вашего блестящего выступления на престижном конкурсе считаю возможным объявить 26 мая в Удмуртской Республике Днем бабушки", – заявил Волков во время приема в честь Бурановских бабушек.

Глава Удмуртии рассказал, что идею учреждения Дня бабушки ему подала многодетная мать, которую он недавно награждал памятным знаком Материнская слава. В беседе с президентом женщина отметила, что одну из ключевых ролей в воспитании детей играют их бабушки, в том числе такие, как участницы коллектива Бурановские бабушки, сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, Бурановские бабушки с песней Party for Everybody заняли на Евровидении второе место, пропустив вперед шведскую певицу Лорин. Перед финалом стало известно, что Александр Волков присвоил Бурановским бабушкам звания народных артисток Удмуртии.