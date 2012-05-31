Николай Басков рассказал о новых апартаментах

Соловей русской эстрады Николай Басков лето решил посвятить своему отдыху и окончанию ремонта в новом жилье – в конце августа он переедет на ПМЖ в самый престижный район города, сообщает ««ТСН-особливе». Источник».

Элитную квартиру на улице Остоженка вблизи Кремля стоимостью в €10 000 000 ему на 35-литие подарил в прошлом году товарищ.

Какой именно – Николай не признается, говорит только, что в настоящий момент делает ремонт своими средствами.

– Это главная задача – переехать в свой дом, о котором я давно мечтал. И там уже буду думать о дальнейших планах.

Роскошные апартаменты находятся напротив храма Христа Спасителя.

Площадь новой квартиры – 320 кв. м. Расположена она в элитном 6-этажном доме на 15 хозяев.На крыше – летняя веранда с рестораном. Питаться там будут только жители дома, но о меню кухни артист пока ничего не знает.

Обустраивает жилье знаменитость в своем стиле. На всю стену он прикрепит именной герб (на нем есть личный девиз Николая: "Тот, кто поет вечно") с надписью: "Так будет навеки вечные. Аминь", а также инициалы, солнце, Вифлеемская звезда, знак зодиака Весы, ну, и корона для звезды.