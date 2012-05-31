Дмитрий Нагиев рассказал интимную тайну Алены Водонаевой

Дмитрий Нагиев в телешоу канала MTV поведал душещипательную историю о том, как молодая 16-летнии красавица переспала с солистом группы Иванушки International Кириллом Андреевым, а затем, когда стала известной, позвала этот коллектив к себе на свадьбу.

Имя этой красавицы Нагиев скрывать не стал, сообщив о том, что Алена Водонаева в свое время была ярой фанаткой Иванушек и даже ездила на концерты этой группы по всей России.

Напомним, как пишет newsliga.ru, звезда шоу Дом 2 и телеведущая Алена Водонаева все-таки развелась со своим мужем Алексеем Малакеевым. При этом поступив очень хитро и продуманно. Развод, который она неоднократно опровергала, как оказалось, все же имел место быть.