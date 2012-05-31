Подмосковная полиция выяснила, кто избил Юрия Антонова

Подмосковная полиция спустя несколько месяцев поисков вычислила мотоциклиста, который в ноябре прошлого года в ходе ссоры на заправке подрался с певцом и композитором Юрием Антоновым.

Обидчиком 67-летнего Народного артиста оказался 30-летний москвич Александр Ишутин, известный в байкерских кругах под кличкой Пумба.

Байкера удалось вычислить по редкой для России модели мотоцикла - Yamaha V-max. Сначала следователи по камерам наблюдения отследили маршрут байка Ишутина, после чего вышли и на самого хулигана.

Глава пресс-службы подмосковной полиции Евгений Гильдеев подчеркнул, что второго участника конфликта на АЗС, расположенной на Боровском шоссе, удалось установить благодаря кропотливой работе оперативников.

Юрий Антонов узнал об установлении личности своего обидчика от журналистов, однако заявил, что ему "нечего сказать этому человеку". Между тем байкеры предупреждают, что если в ходе разбирательства на них будут "вешать всех собак", они в стороне не останутся.

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