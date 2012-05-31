Шоптенко отказалась от карьеры в Москве ради Дикусара

Алена Шоптенко отказалась от заманчивого предложения в Москве ради работы со своим партнером Дмитрием Дикусаром в грузинских "Танцах со звездами". Предложение поступило от известного режиссера-постановщика Егора Дружинина, с которым Шоптенко и Дикусар работали в российских "Танцах со звездами" несколько лет назад. Еще тогда Дружинин отметил, что Алена больше, чем просто танцовщица бальных танцев: "Ей мало паркета. Эта девушка достойна большего".

Похоже, российский режиссер не переставал думать о нашей Алене. И как только освободилось место главной героини в его мюзикле "Любовь и шпионаж" (история Мата Хари), сразу приехал за ней в Киев. По иронии судьбы встреча Алены и Егора состоялась сразу после того, как девушка начала менять свое отношение к служебным романам. Помог Алене в этом романтический проект канала 1+1 "І прийде кохання". Дружинин не скупился на комплименты и обещал Шоптенко заманчивые перспективы в Москве.

Ведущий проекта "І прийде кохання" Вадим Колесников озвучил этот выбор несколько иначе: любовь или карьера. Алена выбрала Грузию. И Дикусара.