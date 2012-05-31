У Софии Ротару скоро родится правнук?

Внуку Софии Ротару – Анатолию Евдокименко – скоро исполняется 18 лет. У него уже есть возлюбленная Настя, к которой он серьезно относится.

Ходят слухи, что у Анатолия и Анастасии очень нежные отношения, которые переросли в любовь из простой детской дружбы. А недавно Настя опубликовала фотографию с колечком на пальчике.

Сразу после этого появилась информация о том, что у них дело идет к свадьбе. К тому же внук Софии Ротару написал своей девушке: "Я буду заботиться о тебе! Возьму на себя все заботы!". После этих записей на стене парня появилась информация о том, что девушка беременна, а София Ротару скоро станет прабабушкой.