У Моники Белуччи появился любовник?!

Папарацци запечатлили Монику Белуччи в объятьях неизвестного мужчины. Парочка обнималась на палубе яхты и мило улыбалась друг другу. Неужели примерная жена Венсана Касселя решила отомстить ему за прогулки с брюнеткой

Мужа Моники Белуччи – Венсана Касселя – недавно застукали с неизвестной брюнеткой. Похоже, актриса решила не оставаться в долгу. Так, недавно папарацци запечатлили Монику на палубе яхты в объятиях лысоватого мужчины. И, возможно, поклонники сексапильной Белуччи скажут: "И поделом Венсану!". Но, как оказалось, это была всего лишь сцена из фильма, в котором актриса играет главную роль.

Так, съемочная площадка фильма режиссера Даниель Томпсон People Who Kiss находится в Сен-Тропе. Сюжет киноленты держится в тайне, но известно, что тот самый лысоватый партнер Моники – алжирский актер Кад Мерад.