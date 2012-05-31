Максим Чмерковский показал новую девушку

Теперь, когда расставлены все точки над і в отношениях с Яной Соломко, главный холостяк Украины, Максим Чмерковский больше не скрывает свою любимую девушку.

Так, на днях папарацци удалось заснять Максима Чмерковского и его нынешнюю возлюбленную на вечеринке пляжного клуба Encore Beach Club в Лас-Вегасе. Избранницей оказалось австралийская танцовщица Пета Маргатройд.

"Макс очень хотел найти себе подругу. Пета очень милая и красивая девушка. Она давно влюблена в Максима. Их коллеги по Танцам со звездами считают, что у этой пары есть будущее", – сообщает американский друг Максима.

Чмерковского можно понять: Пета красива и может похвастаться идеальной фигурой. Кроме того, влюбленных объединяет и общая профессия, что для гармоничных отношений бывает достаточно важно.