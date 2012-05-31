Певица Риана нашла себе нового спортсмена

Рианна определенно неравнодушна к спортивным мужчинам. После разрыва с Крисом Бруном, Джей. Ар. Смит уже второй баскетболист, который метит в бойфренды звезды.

Рианна и баскетболист Джей. Ар. Смит впервые были замечены в одном из ночных клубов Нью-Йорка еще в начале мая. Мысль о том, что между певицей и спортсменом романтика закрепилась после того, как они вновь засветились вместе не вечеринке в Fontainebleau Hotel, в Майами 28 мая.

Звезда Нью-Йорк Никс стал уже пятым кандидатом на сердце скандальной Рианны. Так, после скандального разрыва с Крисом Брауном, рядом с певицей побывали репер Young Money, бейсболист Мэтт Кемп, британский боксер Дадли О'Шонесси, и актер Эштон Катчер.

Многие западные СМИ с уверенностью заявляют, что роман с Джей. Ар. Смитом ничто иное, как попытка досадить Брауну. Так, еще в январе Рианна и Крис Браун признались друг другу в любви на страницах своих микроблогов. На этих же страницах они и разругались. Браун опубликовал свою кавер-версию TheraFlu Кани Уэста, текст которого весьма грубоват. Смысл песни в том, что не стоит возвращаться к бывшим, ведь они "использованные". В крайнем случае, их можно использовать для снятия сексуального напряжения.