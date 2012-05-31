Особняк Эми Уайнхаус выставлен на продажу

Дом на северо-западе Лондона, где в июле прошлого года была найдена мертвой британская певица Эми Уайнхаус, выставили на продажу за 2,7 миллиона фунтов стерлингов (3,3 млн евро).

Особняк был куплен Уайнхаус и ее отцом Митчем в апреле 2010 года за 1,8 млн фунтов стерлингов. В доме есть три двухместные спальни, три гостиные и кухня, а рядом с ним разбит сад.

Как отмечает газета The Guardian, ранее предполагалось, что особняк певицы будет спользоваться в качестве штаб-квартиры благотворительного фонда ее имени. Однако в итоге родственники Уайнхаус решили продать недвижимость. Эми Уайнхаус скончалась 23 июля 2011 года в возрасте 27 лет. Причиной смерти певицы было названо алкогольное отравление.