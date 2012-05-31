У Мэри-Кейт Олсен роман с 42-летним Оливье Саркози?

"Любви все возрасты покорны"? Знаем, слышали не раз. На этот раз в сети коварного Амура попала 25-летняя Мэри-Кейт Олсен и сводный брат бывшего президента Франции - 42-летний Оливье Саркози.

Разница в 17 лет судя по всему совсем не смущает парочку: бизнесмен и один из управляющих группой Carlyle Оливье Саркози и молодая актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен проводят все свое свободное время вместе. И как утверждает газета New York Post - влюблены друг в друга "по уши".

Пара была замечена вместе в минувшие выходные в Хэмптоне, штат Нью-Йорк, где они провели вместе праздничный уикенд, посвященный Дню памяти. А еще месяц назад их видели вместе на баскетбольном матче.

Оливье Саркози пару лет назад развелся с писательницей Шарлоттой Бернар, от которой у него есть двое детей. А затем встречался с актрисой и дочерью режиссера Джулиана Шнабеля - Стеллой Шнабель, с которой расстался в марте.

Мэри-Кейт два года встречалась с 32-летним нью-йоркским художником Нейтом Лоуменом, с которым рассталась еще в 2010 году.

А сестричка Эшли Олсен, которая ни в чем не отстает от своей близняшки, пусть не унывает - у Николя Саркози есть еще два родных брата. Саркози на всех хватит!