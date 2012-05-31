В сеть попали откровенные фотографии "Горячего Шоколада"

На днях в интернете появились «очень горячие» фотографии участниц группы «Горячий Шоколад» со съемок нового клипа, что вызвало негодование их продюсеров - Дмитрия Климашенко и Андрея Пасичника.

Дело в том, что в новом музыкальном видео, премьера которого должна состояться как раз на этой неделе, впервые будут показаны откровенные сцены. Чтобы подогреть интерес публики к клипу и не портить общего впечатления от предстоящей премьеры, слишком откровенные фото со съемочной площадки огласке не предавались. Как же они все-таки просочились в сеть? - это вопрос остается открытым, а виновника этого происшествия найти практически невозможно, так как в съемочном процессе участие принимало большое количество людей.

В ответ на это, продюсеры решили ускорить процесс подготовки премьеры клипа и уже остаются считанные дни до выхода долгожданного видео на всех музыкальных каналах.